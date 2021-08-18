Стела «Город трудовой доблести» появится в Новокузнецке до конца года

Появится новый объект, по словам мэра Сергея Кузнецова, в сквере имени Г. К. Жукова, а завершат работы по ее установке специалисты уже в конце текущего года.

При этом обустройство новой достопримечательности будет вестись в два этапа: непосредственно монтаж стелы, а уже после – обустройство всего комплекса, в который и войдет объект. Проведение благоустройства запланировано на 2022 год. Планируется, что в его ходе рабочие оснастят территорию комплекса пешеходными дорожками, зонами отдыха, клумбами и различными архитектурными композициями, уточнил градоначальник в своей Instagram-публикации.

Напомним, что ранее новокузнецкие власти объявили о том, что территория вокруг городского парка рядом с местной администрацией станет полностью пешеходной.