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Стекло пассажирского автобуса резко лопнуло во время рейса в Новокузнецке

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Новокузнечане рассказали, что во время пути в пассажирском автобусе резко лопнуло стекло. Как оказалось, инцидент произошел из-за отлетевшего камня.

В сообществе во "ВКонтакте" пассажиры автобуса №56 в южной столице Кузбасса рассказали о неприятном инциденте, который случился во время пути. Как оказалось, в транспорте, где находились люди, одно из стекол покрылось мелкими трещинами.

Отлетел камушек от попутной машины, треснуло стекло в 56 автобусе, следует из текста поста.

Судя по опубликованному видео, стекло полностью полопалось, но не посыпалось. Водитель принял решение продолжить путь несмотря на повреждение.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что камень с газона уничтожил стекло пассажирского автобуса в Новокузнецке.

Видео: ВКонтакте / "Все нормально, это Новокузнецк"

Да!
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