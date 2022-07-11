Стекло пассажирского автобуса резко лопнуло во время рейса в Новокузнецке

В сообществе во "ВКонтакте" пассажиры автобуса №56 в южной столице Кузбасса рассказали о неприятном инциденте, который случился во время пути. Как оказалось, в транспорте, где находились люди, одно из стекол покрылось мелкими трещинами.

‒ Отлетел камушек от попутной машины, треснуло стекло в 56 автобусе, ‒ следует из текста поста.

Судя по опубликованному видео, стекло полностью полопалось, но не посыпалось. Водитель принял решение продолжить путь несмотря на повреждение.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что камень с газона уничтожил стекло пассажирского автобуса в Новокузнецке.