Steinway-вечер пианиста Андрея Гугнина состоится в Филармонии Кузбасса

Конецерт состоится в воскресенье, 24 апреля, в 17:00
Steinway-вечер. Андрей Гугнин
Концерт проходит в рамках проекта Министерства культуры РФ и Московской государственной академической филармонии "Всероссийские филармонические сезоны".
Андрей Гугнин – выпускник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (класс профессора Веры Горностаевой), один из сильнейших пианистов нового поколения, победитель многих престижных международных конкурсов.
В программе:
А. Скрябин Соната-фантазия № 2, ор. 19
А. Скрябин Прелюдии, ор. 11 №№ 2-4, 11, 14
А. Скрябин Прелюдия, ор. 16 № 4
И. Стравинский Три фрагмента из балета "Петрушка"
Ф. Шопен Баллады 1-4
Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
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