Steinway-вечер пианиста Андрея Гугнина состоится в Филармонии Кузбасса

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Один из сильнейших пианистов нового поколения выступит в кемеровской филармонии.

Конецерт состоится в воскресенье, 24 апреля, в 17:00


Steinway-вечер. Андрей Гугнин
Концерт проходит в рамках проекта Министерства культуры РФ и Московской государственной академической филармонии "Всероссийские филармонические сезоны".

Андрей Гугнин – выпускник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (класс профессора Веры Горностаевой), один из сильнейших пианистов нового поколения, победитель многих престижных международных конкурсов.


В программе:

А. Скрябин Соната-фантазия № 2, ор. 19

А. Скрябин Прелюдии, ор. 11 №№ 2-4, 11, 14

А. Скрябин Прелюдия, ор. 16 № 4

И. Стравинский Три фрагмента из балета "Петрушка"

Ф. Шопен Баллады 1-4


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Да!
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