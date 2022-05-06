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Steinway-вечер московского пианиста пройдет в Филармонии Кузбасса

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Солист Московской филармонии Филипп Копачевский выступит для кузбассовцев в Кемерове.

Концерт состоится в воскресенье, 22 мая, в 17:00


Steinway-вечер. Филипп Копачевский (фортепиано, Москва)

Концерт проходит в рамках проекта Министерства культуры РФ и Московской государственной академической филармонии "Всероссийские филармонические сезоны".


Лауреат международных конкурсов, солист Московской государственной академической филармонии, пианист Филипп Копачевский снискал признание публики во многих странах. Его концерты регулярно проходят в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, США, Нидерландах, Франции, Италии, Греции, Польше, Испании, Черногории, Эстонии, Литве и во многих городах России. Особую популярность Копачевский приобрел в Японии, где специально по заказу телекомпании NHK он записал диск с фортепианными произведениями Шопена.


Участник федеральной программы "Звезды XXI века", осуществляемой Московской филармонией при поддержке Министерства культуры РФ. Выступал на многих международных фестивалях, в том числе Фортепианном фестивале в Майами, ArtsNaplesWorldFestival, Международном фестивале фирмы "Стейнвей" (США), в Анси и Кольмаре (Франция), памяти Мстислава Ростроповича в Баку, "Балтийские сезоны" в Калининграде, "Владимир Спиваков приглашает", "Звезды на Байкале", "Крещендо", "Денис Мацуев приглашает", имени Андрея Сахарова в Нижнем Новгороде и других.


В программе:

Ф. Лист Соната си минор

Р. Шуман "Лесные сцены"

Ф. Лист Ноктюрн "Грезы любви"

Ф. Лист Багатель без тональности

Ш. Гуно Вальс из оперы "Фауст"


6+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Билеты можно приобрести по Пушкинской карте!
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