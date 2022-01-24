STEINWAY-ВЕЧЕР: концерт известного пианиста состоится в Филармонии Кузбасса

Концерт состоится в воскресенье, 6 февраля, в 17:00

STEINWAY-ВЕЧЕР. Константин Емельянов

Концерт проходит в рамках проекта "Всероссийские филармонические сезоны".

"Константин Емельянов – это такая тихая суперзвезда: в нем нет модной агрессивности, но оторваться от его игры невозможно. Светлая голова, светлая душа, необычный, ласкающий ухо звук". Так о нем написала "Российская газета".

Он - лауреат нескольких престижных международных конкурсов, обладатель I премии и Приза зрительских симпатий на Международном конкурсе пианистов им. Жан-Батиста Виотти (Верчелли, Италия), победитель и лауреат других всероссийских и международных конкурсов.

Константин Емельянов ведет активную концертную деятельность и принимает участие в музыкальных проектах и фестивалях. Сотрудничает с такими музыкантами, как Юрий Башмет, Александр Сладковский, Владимир Федосеев, Владимир Спиваков и др.

С 2019 года пианист официально является Артистом Yamaha.

В программе:

К. Дебюсси Прелюдии для фортепиано

1-я тетрадь

С. Прокофьев Мимолетности ор.22

С. Барбер Соната для фортепиано ор.26

Музыковед Ольга Гусева.

6+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/

Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.