STEINWAY-ВЕЧЕР: концерт известного пианиста состоится в Филармонии Кузбасса

Концерт состоится в воскресенье, 6 февраля, в 17:00
"Константин Емельянов – это такая тихая суперзвезда: в нем нет модной агрессивности, но оторваться от его игры невозможно. Светлая голова, светлая душа, необычный, ласкающий ухо звук". Так о нем написала "Российская газета".
Он - лауреат нескольких престижных международных конкурсов, обладатель I премии и Приза зрительских симпатий на Международном конкурсе пианистов им. Жан-Батиста Виотти (Верчелли, Италия), победитель и лауреат других всероссийских и международных конкурсов.
Константин Емельянов ведет активную концертную деятельность и принимает участие в музыкальных проектах и фестивалях. Сотрудничает с такими музыкантами, как Юрий Башмет, Александр Сладковский, Владимир Федосеев, Владимир Спиваков и др.
С 2019 года пианист официально является Артистом Yamaha.
В программе:
К. Дебюсси Прелюдии для фортепиано
1-я тетрадь
С. Прокофьев Мимолетности ор.22
С. Барбер Соната для фортепиано ор.26
Музыковед Ольга Гусева.
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