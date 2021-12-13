Стая уток у торгового центра удивила кемеровчан

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Фото:  

Жители кузбасской столицы сообщили о скоплении диких птиц рядом с одним из ТЦ.

Сегодня, 13 декабря, в социальных сетях появилась запись от жительницы Кемерова. Горожанка сообщила, что рядом с ТЦ "Лапландия" и "Спутник" находится множество уток.

‒ Как они там оказались? И что дальше? ‒ написала кемеровчанка.

Пользователи отметили, что также видят этих диких пернатых рядом с ТЦ впервые. Некоторые комментаторы предположили, что утки слетелись туда ради корма. Кемеровчане также напомнили, что этих птиц следует подкармливать не вредным для них хлебом, а зерном, геркулесом, комбикормом, яйцом или творогом.


Кроме того, в Кемерове ранее была замечена краснокнижная хищная птица. А на одном из проспектов Новокузнецка появилось множество уток.

Фото, видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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