Стая собак заблокировала выход из подъезда в кузбасском городе

Накануне жительница города Белово выложила в социальной сети видео, снятое ей в своем подъезде. Беловчанка рассказала, что некоторое время не могла покинуть дом из-за собак, которые заняли проход.

‒ Вчера минут 30 не могли выйти, собачки не дружелюбные как сейчас напишут зоозащитницы, ‒ сообщила возмущенная женщина.

На кадрах видно, что три собаки действительно находятся у входа в подъезд и ведут себя беспокойно. Когда оператор попыталась спугнуть их, одна из собак направилась к приоткрытой двери квартиры.

Комментаторы усомнились, что собаки являются бездомными, так как по крайней мере две из них ‒ породистые. Также пользователи предположили, что животные зашли в подъезд погреться и не представляли угрозы.

‒ Согласна с предыдущими комментариями: агрессии тут не увидела, просто два кобеля за даму спорили. Вот и рычали + видно, что замерзли, ‒ написала одна из жительниц региона.

Автор видео призвала заняться проблемой бездомных животных более тщательно.