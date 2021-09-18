Стая собак с чипами покусала девочку за лицо в кузбасском городе

Инцидент произошел накануне в Киселевске. Чипированные псы атаковали девочку во дворе дома. По словам матери ребенка, это произошло около дома №10 по улице 50 Лет города.

– Бегает свора собак с чипами. Вчера моя дочь гуляла во дворе, не провоцируя их, две из этих собак покусали за лицо. В больнице говорят одно и то же, пострадавших много, как детей, так и взрослых, – написала женщина в соцсетях.

Она добавила, что кроме их двора стая животных обитает и на территории школы №28 в Красном Камне. Киселевчанка выразила недоумение по поводу применяемых чипов, поскольку собаки по-прежнему проявляют агрессию.