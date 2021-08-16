Стая крыс около жилого дома напугала кемеровчан

Как рассказали очевидцы, крысы были замечены около общежития по адресу Ленинградский проспект, 28. Всего было замечено около четырех-пяти особей.

- Спокойно гуляют под окнами дома и по тротуару. Сфотографировать не успела, испугалась, - написала жительница Кемерова на платформе "Кузбасс Онлайн".

По словам местных жителей, грызуны обустроили себе гнездо в основании дерева, которое находится около центрального входа в здание. Горожане также обратили на проблему внимание властей.

Вскоре представители администрации ответили, что по данным управляющей компании, по состоянию на 16.08.2021 дератизационные мероприятия а указанном адресе проведены специализированной организацией.