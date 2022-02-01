Стая крупных бездомных собак напугала новокузнечан

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Пользователи Сети сообщили о своре бездомных животных, обитающих в южной столице Кузбасса. Власти района прокомментировали ситуацию.

Накануне в социальных сетях появился пост с фотографией, сделанной очевидцами в Новокузнецке на проезде Авиаторов. На снимке видна стая довольно крупных бездомных собак, идущая следом за женщиной. По словам горожан, количество собак продолжает расти, что может создавать угрозу для безопасности людей.

‒ Новоильинский район, пр. Авиаторов, свора собак увеличивается. Как ходить детям в школу? ‒ подписал снимок автор поста в социальной сети.

Мнения пользователей разделились. Часть новокузнечан рассказали, что данные животные не проявляют агрессию и прошли процедуру чипирования. Однако часть комментаторов отметили, что это не дает никаких гарантий того, что животные не проявят агрессию. Кроме того, новокузнечане, проживающие в других районах города, рассказали о том, что уже сталкивались с нападениями бездомных собак.

‒ Ага, добрые до поры до времени. У нас тоже такие стаи возле дома, дочка школу прогуливает из-за них. Боится, потому что кусали не раз, а они страх чувствуют и каждый раз облаивают ее (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ написала одна из горожанок.

На жалобы о стае на проезде Авиаторов ответил глава Новоильинского района Денис Елькин.

‒ В подрядную организацию заявку отправили, ‒ написал чиновник.

Ранее новокузнецкие депутаты вынесли ряд предложений по решению проблемы с безнадзорными животными.

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