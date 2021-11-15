Стая голодных собак запугала прокопчан

Сообщение о стае голодных собак появилось в сообществе во "ВКонтакте". По словам автора публикации, свора животных бегала в районе улицы Таловская в Прокопьевске. При этом свидетели отметили, что уличные звери якобы не пропускали людей без еды и настойчиво требовали от прохожих угощений.

– Дети ходят в школу. Бегают собаки, без ошейников. (Бродячие) Без еды не пропускают, – говорится в сообщении.

Судя по кадрам, стая состоит минимум из четырех бездомных псов. В комментариях местные жители заявили, что аналогичная ситуация наблюдается и в других частях города.