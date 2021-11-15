Стая голодных собак запугала прокопчан

0
Фото:  

Жители кузбасского города в Сети пожаловались на стаю бездомных собак, которая терроризирует прохожих и выманивает у них еду.

Сообщение о стае голодных собак появилось в сообществе во "ВКонтакте". По словам автора публикации, свора животных бегала в районе улицы Таловская в Прокопьевске. При этом свидетели отметили, что уличные звери якобы не пропускали людей без еды и настойчиво требовали от прохожих угощений.

– Дети ходят в школу. Бегают собаки, без ошейников. (Бродячие) Без еды не пропускают, – говорится в сообщении.

Судя по кадрам, стая состоит минимум из четырех бездомных псов. В комментариях местные жители заявили, что аналогичная ситуация наблюдается и в других частях города.

Видео: Прокопьевск.ру

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31038

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined