Стая бродячих собак оккупировала кемеровский жилой двор

Жительница областного центра пожаловалась на свору бродячих собак, которые облюбовали жилой двор на проспекте Ленинградском, 27. Публикация об агрессивных животных появилась в сообществе в социальной сети.

Подписчица паблика указала, что бездомные псы часто прогуливаются в районе школы, из-за чего ученики образовательного учреждения периодически подвергаются опасности.

Судя по видеосъемки от горожанки, стая четвероногих "друзей" резво последовала за автомобилем, который хотел покинуть приделы придомовой территории.