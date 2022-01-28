Стая бродячих собак напала на женщину в Новокузнецке

0
Фото:  

В Новокузнецке горожанка стала жертвой нападения стаи беспризорных собак, которых, по ее словам, подкармливают в церкви.

Подробности о нападении женщина сообщила на платформе "Кузбасс Онлайн". Она отметила, что с агрессивной стаей бездомных собак она столкнулась на улице Таллинская, 5 в Новокузнецке, где, с ее слов, они обитают, поскольку их подкармливают церковники.

Порвали мне пальто, еле отбилась, сколько можно писать об этой проблеме и получать одни отписки? Этих собак прикармливают староста церковный и женщина с Таллинской, 2, прокомментировала местная жительница.

Интернет-пользователь уточнила, что свора состояла из четырех псов, которые могут навредить детям, идущим до школы по обозначенной улице.


Заявка принята в обработку, заверил администратор портала.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33106

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined