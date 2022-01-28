Стая бродячих собак напала на женщину в Новокузнецке

Подробности о нападении женщина сообщила на платформе "Кузбасс Онлайн". Она отметила, что с агрессивной стаей бездомных собак она столкнулась на улице Таллинская, 5 в Новокузнецке, где, с ее слов, они обитают, поскольку их подкармливают церковники.

– Порвали мне пальто, еле отбилась, сколько можно писать об этой проблеме и получать одни отписки? Этих собак прикармливают староста церковный и женщина с Таллинской, 2, – прокомментировала местная жительница.

Интернет-пользователь уточнила, что свора состояла из четырех псов, которые могут навредить детям, идущим до школы по обозначенной улице.

Заявка принята в обработку, заверил администратор портала.