Стая бродячих псов оккупировала кемеровскую ветеринарную клинику

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В кузбасской столице люди заметили свору черных псов, которые облюбовали территорию возле ветеринарной клиники.

Свора черных беспризорных псов заполонила кемеровские улицы. О появлении животных сообщили местные жители в Сети. Очевидцы в тексте публикации заявили, что четвероногие облюбовали территорию возле ветеринарной клиники на улице Федоровского.


Судя по опубликованной видеозаписи, пять рослых псов разгуливают рядом со зданиями. Проявляют ли беглецы агрессию к людям не известно, однако, в комментариях подписчики сообщества во "ВКонтакте", где появилось сообщение, заявили, что в последнее время в областном центре люди часто наблюдают крупные стаи беспризорных животных. Кемеровчане предположили, что местный отлов не справляется или не надлежащим образом выполняет свои обязанности.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кузбасского города рассказали, что на оживленных улицах развелось большое количество собак. В одной своре прохожие насчитали 15 голов.

Видео: ВКонтакте/Типичный Кемерово

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