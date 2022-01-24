Стая бродячих псов оккупировала кемеровскую ветеринарную клинику

Свора черных беспризорных псов заполонила кемеровские улицы. О появлении животных сообщили местные жители в Сети. Очевидцы в тексте публикации заявили, что четвероногие облюбовали территорию возле ветеринарной клиники на улице Федоровского.

Судя по опубликованной видеозаписи, пять рослых псов разгуливают рядом со зданиями. Проявляют ли беглецы агрессию к людям не известно, однако, в комментариях подписчики сообщества во "ВКонтакте", где появилось сообщение, заявили, что в последнее время в областном центре люди часто наблюдают крупные стаи беспризорных животных. Кемеровчане предположили, что местный отлов не справляется или не надлежащим образом выполняет свои обязанности.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кузбасского города рассказали, что на оживленных улицах развелось большое количество собак. В одной своре прохожие насчитали 15 голов.