Стая бездомных собак напугала жителей Новокузнецка

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Новокузнечане выразили беспокойство стаей собак, обосновавшейся в одном из районов.

Житель южной столицы Кузбасса сообщил, что в Кузнецком районе города поселилась стая бездомных собак. На видео, прикрепленном к публикации, более 15 животных без опаски разгуливают по тротуару, сбиваясь в небольшие группы. Автор поста заявил, что местные жители боятся ходить поодиночке и отпускать детей в школу.

‒ На той неделе, на Курако (вокзал) тоже очень большая стая собак бегала. Люди аж в остановки повжимались, пока они все мимо пронеслись, ‒ рассказали в комментариях новокузнечане.

Администрация города попросила указать точный адрес размещения собак для передачи информации специалистам дорожно-коммунального хозяйства.

Видео: Instagram / novokuznetsk_news42

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