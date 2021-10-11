Стая бездомных собак напугала жителей Новокузнецка

Житель южной столицы Кузбасса сообщил, что в Кузнецком районе города поселилась стая бездомных собак. На видео, прикрепленном к публикации, более 15 животных без опаски разгуливают по тротуару, сбиваясь в небольшие группы. Автор поста заявил, что местные жители боятся ходить поодиночке и отпускать детей в школу.
‒ На той неделе, на Курако (вокзал) тоже очень большая стая собак бегала. Люди аж в остановки повжимались, пока они все мимо пронеслись, ‒ рассказали в комментариях новокузнечане.
Администрация города попросила указать точный адрес размещения собак для передачи информации специалистам дорожно-коммунального хозяйства.
Видео: Instagram / novokuznetsk_news42
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