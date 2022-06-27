Стая бездомных собак на территории детского сада обеспокоила новокузнечан

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Жители южной столицы Кузбасса заметили животных у дошкольного учреждения.

Новокузнечанка пожаловалась в Сети на то, что в Центральном районе города сбились в стаю бездомные собаки. По словам горожанки, она уже неоднократно заявляла о животных, которые теперь "переселились" на территорию детского сада. Свои слова она подкрепила снимком, на котором видны несколько псов, находящихся за забором учреждения.

‒ Третий раз обращаюсь с проблемой со стаей собак, теперь они обитают в детском саду 261! <...> И говорить о том, что их не нашли это ложь! наверно вы ждете когда они нападут на детей, ‒ высказалась новокузнечанка на платформе "Кузбасс-Онлайн".

В ответ на обращение администраторы портала заявили, что приняли информацию в работу. Ответ они обещали предоставить в течение 14 рабочих дней.

Да!
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