Стая беспризорных собак из парка запугала кемеровчан

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В кузбасской столице люди опасаются за свою жизнь и здоровье из-за собак, облюбовавших территорию местного парка.

Бездомные собаки заполонили кемеровский Комсомольский парк, о чем рассказала одна из горожанок в Сети. По словам женщины, животные постепенно начали перебираться в сторону ФПК, из-за чего жители района переживают за свою безопасность.


Так, автор сообщения отметила, что родителям приходится встречать своих детей со школы, чтобы не допустить случаи нападения псов на несовершеннолетних. В одной своре, по словам свидетельницы, состоят сразу семь взрослых особей.

У нас дети ходят в школу 98 пешком, мы с родителями по очереди встречаем детей после уроков, сообщения о миграции именно стай бездомных собак неоднократно появлялись в соцсетях, – сокрушилась кемеровчанка.

В администрации областного центра пообещали разобраться с ситуацией.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что мэр Новокузнецка решил возглавить бизнес по отлову бездомных псов.

Да!
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