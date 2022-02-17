Стая беспризорных собак из парка запугала кемеровчан

Бездомные собаки заполонили кемеровский Комсомольский парк, о чем рассказала одна из горожанок в Сети. По словам женщины, животные постепенно начали перебираться в сторону ФПК, из-за чего жители района переживают за свою безопасность.

Так, автор сообщения отметила, что родителям приходится встречать своих детей со школы, чтобы не допустить случаи нападения псов на несовершеннолетних. В одной своре, по словам свидетельницы, состоят сразу семь взрослых особей.

– У нас дети ходят в школу 98 пешком, мы с родителями по очереди встречаем детей после уроков, сообщения о миграции именно стай бездомных собак неоднократно появлялись в соцсетях, – сокрушилась кемеровчанка.

В администрации областного центра пообещали разобраться с ситуацией.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что мэр Новокузнецка решил возглавить бизнес по отлову бездомных псов.