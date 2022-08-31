Стая агрессивных собак преследовала женщину на электросамокате в Кемерове

Кемеровчане предупредили земляков о своре беспризорных собак, что была замечена накануне в районе дома №21 по улице Рукавишникова. По словам девушки, стая состоит примерно из семи псов и иногда все они ведут себя весьма агрессивно.

– <...> я прошла мимо спокойно, а вот женщину на самокате они облаяли, что пришлось ей уезжать в обратном направлении, а они еще за ней бежали, – прокомментировала ситуация свидетель.

При этом в комментариях под постом во "ВКонтакте" мужчина сказал, что тоже проходил мимо этих животных, которые в это время дружелюбно виляли хвостами. Некоторые предположили, якобы четвероногих мог напугать двухколесный транспорт.