Стая агрессивных домашних собак запугала кузбассовцев

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Жители города в Кемеровской области выразили опасение в связи со случаями агрессии животных и бездействия их хозяина. Администрация муниципалитета прокомментировала ситуацию.

Ленинск-кузнечане в социальных сетях сообщили, что на улице Моховской проживает мужчина, у которого имеется около десяти собак, разгуливающих по улицам без привязи и присмотра. По словам горожан, животные регулярно проявляют агрессию к людям и животным, из-за чего их приходится отгонять подручными средствами.

‒ Мы уже устали выбегать с палками, камнями, чтобы отгонять собак от детей, которые идут в школу, из школы или просто погулять или от бабушек и дедушек, которые не могут шугнуть их. Местные дети ходят домой в окружную, чтобы просто не идти мимо этого дома, так как боятся! ‒ возмутились кузбассовцы.

Кроме того, ленинск-кузнечане заявили, что обращались к хозяину животных с просьбой посадить собак на цепь или обустроить им вольер, однако он остался равнодушен к просьбам. И даже разговор с администрацией не решил проблему.


Местные жители в комментариях сообщили, что также подверглись нападению агрессивных домашних животных.

‒ Я почти каждый день хожу мимо этого дома и этой своры. Я, взрослый человек, никогда не боялась собак, но даже у меня сердце в пятки уходит, когда они, услышав шаги, выбегают всей своей стаей с лаем и рычанием, ‒ рассказала горожанка.

Представители администрации города отреагировали на обращение. Они сообщили, что проведут с хозяином собак повторную беседу. Кроме того, специалисты подчеркнули, что, согласно законодательству, владелец обязан обеспечивать выгул при условии обеспечения безопасности граждан и исключить возможность неконтролируемого перемещения животных.

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