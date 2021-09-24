Ставший звездой TikTok кемеровский хирург рассказал о плюсах и минусах кузбасской столицы

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Прославившийся на телевидении и в интернете кемеровчанин назвал положительные и отрицательные стороны города, чем вызвал бурную дискуссию среди подписчиков.

Набравший в TikTok 1,3 млн подписчиков врач Данил Наумов, работающий в областном центре, поделился мнением о жизни в столице шахтерского края. Как оказалось, мужчину беспокоит состояние окружающей среды.

- Два плюса и два минуса Кемерова. Это плохая экология, химия в воздухе, но и отличные дороги, хороший уровень жизни, - сказал хирург.

Блогер поинтересовался у подписчиков, из каких они городов и какие недостатки там отмечают. Среди пользователей нашлись земляки. При этом многие признались, что не выдержали жизни в родных городах, потому охотно переехали в другой или даже сменили страну.

Эндоваскулярный хирург ведет TikTok с 2019 года. Там Наумов дает советы по медицине и спорту. Минувшим летом врач прославился еще и на федеральном канале, попав на шоу "Давай поженимся". Там он сказал, что ему нужна миниатюрная блондинка с пышным бюстом и спортивным характером.

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