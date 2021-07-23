Статистики заявили о значительном увеличении числа самозанятых кузбассовцев

По свежим данным статистиков, то за первое полугодие в Кузбассе число самозанятых увеличилось более чем вдвое, составив 29 тысяч человек. При этом стоит отметить, что на конец 2020 года показатель был значительно ниже и составлял 12,5 тысячи человек, сообщил ТАСС губернатор региона Сергей Цивилев.

– В Кузбассе зарегистрировалось уже более 29 тыс. самозанятых. Новый налоговый режим оказался очень популярен у кузбассовцев – только за последние полгода число самозанятых увеличилось вдвое, – заявил глава шахтерского края.

Как оказалось, чаще остальных самозанятыми становятся репетиторы, рекламщики, отделочники, косметологи, фотографы, юристы, интернет-фрилансеры, перевозчики, а также те, кто продает товары собственного изготовления, проводит праздники, сдает квартиру.

Стоит отметить, что должны платить налог 4% от доходов, если работают с физлицами, и 6% – при сотрудничестве с компаниями. В качестве бонусов государство предлагает самозанятым льготные займы от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Также гражданам нет необходимости оформляться как ИП.