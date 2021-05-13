Статистики заявили о сокращении числа молодежи в Кузбассе за последние десятилетия

Специалисты заявили, что с течением времени численность кузбассовцев в возрасте от 20 до 29 лет снижается. Так, в 1959 году молодежь составляла 20,7% населения региона, а к 2021 году – только 10,2%. Подобная тенденция прослеживается из-за последствий военного периода, а также снижением рождаемости в конце прошлого века, отмечают статистики.

Наряду с общим количеством молодых людей, проживающих в шахтерском крае, также снизилась доля трудоустроенных среди них. Если в 1979 году процент работающей молодежи составлял 90,9, то в текущем году занятость составила 67,4%. При этом образованных людей становится больше: 4% в 1979 и 23,3% в 2010 году.

Кроме того, теперь молодое поколение чаще выбирает в качестве постоянного места жительства родной город и не переезжает (прежние 41,2% против нынешних 59,9%).