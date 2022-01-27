Статистики заявили о росте зарплат в Кузбассе до 50 000 рублей

0
Фото:  

Статистики отчитались о росте зарплат в Кузбассе. Они уверены, что доходы жителей области увеличились на 14% за год.

По данным Кемеровостата, в январе – ноябре 2021 года средняя ежемесячная заработная плата работников организаций составила 47 221 рубль, увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


А вот в ноябре средняя зарплата в регионе выросла до 49 416 рублей, в процентном соотношении прибавка за год составила 14,3%.


Прибыльнее всего оказались добыча угля – 77 865 рублей (+28,7% за год и +7,2% за месяц), исследователи и разработчики – 73 706 рублей (+23,6% за год и +6,5% за месяц), добытчики металлических руд – 63 189 рублей (+23,1% за год и +6,2% за месяц), специалисты по ремонту машин – 63 091 рубль (+23,6% за год и +0,2% за месяц), металлурги – 59 461 рубль (+18,2% за год и – 0,6% за месяц), производители химвеществ – 59 031 рубль (+23,4% за год и +4,5% за месяц), производители кокса и нефтепродуктов – 57 338 рублей (+7,1% за год и – 10,8% за месяц).


Меньше всех получали производители одежды – 14 917 рублей (-22% за год и – 3,8% за месяц), производители мебели – 15 533 рубля (-32,7% за год и +0,9% за месяц) изготовители кожи – 18 020 рублей (+35,2% за год и +7,5% за месяц), полиграфисты и копировальщики – 21 046 рублей (+49,1% за год и – 4,2% за месяц), обработчики древесины – 25 674 рубля (+63,4% за год и +0,5% за месяц).

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33032

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined