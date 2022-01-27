Статистики заявили о росте зарплат в Кузбассе до 50 000 рублей

По данным Кемеровостата, в январе – ноябре 2021 года средняя ежемесячная заработная плата работников организаций составила 47 221 рубль, увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

А вот в ноябре средняя зарплата в регионе выросла до 49 416 рублей, в процентном соотношении прибавка за год составила 14,3%.

Прибыльнее всего оказались добыча угля – 77 865 рублей (+28,7% за год и +7,2% за месяц), исследователи и разработчики – 73 706 рублей (+23,6% за год и +6,5% за месяц), добытчики металлических руд – 63 189 рублей (+23,1% за год и +6,2% за месяц), специалисты по ремонту машин – 63 091 рубль (+23,6% за год и +0,2% за месяц), металлурги – 59 461 рубль (+18,2% за год и – 0,6% за месяц), производители химвеществ – 59 031 рубль (+23,4% за год и +4,5% за месяц), производители кокса и нефтепродуктов – 57 338 рублей (+7,1% за год и – 10,8% за месяц).

Меньше всех получали производители одежды – 14 917 рублей (-22% за год и – 3,8% за месяц), производители мебели – 15 533 рубля (-32,7% за год и +0,9% за месяц) изготовители кожи – 18 020 рублей (+35,2% за год и +7,5% за месяц), полиграфисты и копировальщики – 21 046 рублей (+49,1% за год и – 4,2% за месяц), обработчики древесины – 25 674 рубля (+63,4% за год и +0,5% за месяц).