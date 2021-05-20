Статистики заявили о резком сокращении доходов кузбассовцев

Специалисты подсчитали, что в первом квартале текущего года средний ежемесячный доход жителей Кузбасса составил 23 111 рублей. Как оказалось, эта сумма на 20% меньше уровня среднего заработка на конец 2020 года. При этом потребительские расходы зафиксированы в районе 18 856 рублей, что также на 3,2% меньше показателей четвертого квартала прошлого года.

Отмечается, что размер реальных денежных доходов снизился более чем на 20% по сравнению с результатами октября-декабря минувшего года. Однако конкретные суммы специалисты не называют.