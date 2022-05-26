Статистики зафиксировали рост зарплат в Кузбассе

Сотрудники Кемеровостата рассчитали, что в марте 2022 года кузбассовцы в среднем получали 55 542 рубля. Данный показатель оказался на 9% больше, чем в апреле. А вот по сравнению с мартом 2021 года вырос на 16,4%.

Больше всего получали работники сферы научной и технической деятельности – 90 825 рублей (+35,6% за месяц), угледобычи – 90 417 рублей (+10,2%), химического производства – 86 611 рублей (+42,9%) и металлургии – 78 994 рубля (-5,4%), следует из данных Кемеровостата.

Самые низкие зарплаты оказались у производителей кожи – 14 832 рубля (-2,6% за месяц), мебели – 17 783 рубля (+58,8% за месяц) и одежды – 18 278 рублей (+7,6% за месяц).

Ранее Кузбасс вышел в лидеры среди регионов СФО по средней зарплате. Аналитики выяснили, сколько лет понадобится жителям Кемеровской области для получения зарплаты в 100 000 рублей. Кузбассовцы высказались о том, сколько денег им нужно "для счастья".