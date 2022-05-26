Статистики зафиксировали рост зарплат в Кузбассе

0
Фото:  

Специалисты сообщили об увеличении средней заработной платы в Кемеровской области.

Сотрудники Кемеровостата рассчитали, что в марте 2022 года кузбассовцы в среднем получали 55 542 рубля. Данный показатель оказался на 9% больше, чем в апреле. А вот по сравнению с мартом 2021 года вырос на 16,4%.


Больше всего получали работники сферы научной и технической деятельности – 90 825 рублей (+35,6% за месяц), угледобычи – 90 417 рублей (+10,2%), химического производства – 86 611 рублей (+42,9%) и металлургии – 78 994 рубля (-5,4%), следует из данных Кемеровостата.


Самые низкие зарплаты оказались у производителей кожи – 14 832 рубля (-2,6% за месяц), мебели – 17 783 рубля (+58,8% за месяц) и одежды – 18 278 рублей (+7,6% за месяц).


Ранее Кузбасс вышел в лидеры среди регионов СФО по средней зарплате. Аналитики выяснили, сколько лет понадобится жителям Кемеровской области для получения зарплаты в 100 000 рублей. Кузбассовцы высказались о том, сколько денег им нужно "для счастья".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36626

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined