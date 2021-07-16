Статистики зафиксировали рост цен на часть продуктов за неделю в Кузбассе

Исходя из информации, предоставленной сотрудниками Кемеровостата, за прошедшие семь дней по состоянию на 12 июля самые значительные изменения к предыдущей неделе были зафиксированы в ценообразовании моркови (+4,6%), детского овощного (+4,4%) и фруктового (+4,2%) питания, а также риса (+4,1).

На рынке непродовольственных товаров самый высокий рост цены был зафиксирован в сфере реализации мужских носков – 1,2%, за ней следует стоимость корвалола – она увеличилась на 1%. Изменения в остальных позиции не превышают и процента.

Тем не менее, были зафиксированы и обратные перемены: больше всех подешевели свежие огурцы – на 10%, картофель – на 5,5%, свежие помидоры – на 3,9%, а также капуста – на 3,7%. Среди непродовольственных товаров цена снизилась на зубную пасту – на 3,3%, джинсовые школьные брюки – на 2,4%, хозяйственное мыло – на 2,2%, стиральный порошок – на 2%.

Стоимость бензина осталось на уровне предыдущей отчетной недели.