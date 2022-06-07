Статистики зададут кузбассовцам вопросы о репродукции

Сотрудники Кемеровостата сообщили, что в июне текущего года проведут выборочный опрос представителей различных групп и слоев населения. Цель ‒ сформировать статистическую информацию о том, как меняется репродуктивное поведение кузбассовцев и взаимоотношения в их семьях.

В наблюдении примут участие 255 домохозяйств из 15 муниципалитетов. На вопросы будет отвечать лишь один представитель, подходящий по возрасту. Среди прочего, специалисты соберут общие данные о респонденте, его брачном состоянии, мотивах рождения детей, жизненных целях и ценностях.

Обследование будут проводить интервьюеры, всегда имеющие при себе удостоверение. Участник опроса не должен подтверждать свои ответы никакими документами.