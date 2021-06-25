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Статистики выявили спад средних зарплат на 2% в Кузбассе

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Эксперты высчитали средние зарплаты в Кузбассе за последний отчетный месяц. В результате удалось выявить спад доходов местных жителей.

По свежим данным Кемеровостата, в апреле 2021 года средняя ежемесячная зарплата кузбассовцев составила 46 359 рублей, что на 2% меньше показателя марта и на 10,4% выше результата апреля прошлого года.


Если в сравнение брать период с января по апрель, то в среднем за это время жители шахтерского края обогащались на 45 312 рублей в месяц.


Наиболее прибыльными сферами оказались: добыча угля – 67 892 рубля (+13,6% за год, +4,1% за месяц), научные исследования – 59 835 рублей (+3,7% и – 75%), финансовая и страховая деятельность – 61 144 рубля (+10,1% и – 4,2%), производство кокса и нефтепродуктов – 58 044 рубля (+10,7% и +1,6%), добыча руд – 57 521 рубль (+6,4% и – 5,1%), металлургия – 55 229 рублей (+4,8% и – 10,1%), производство химвеществ – 54 189 рублей (+12,9% и – 14,3%).


А вот работа в здравоохранении и сфере соцуслуг приносила кузбассовцам 39 319 рублей (+8,7% за год и – 2,2% за месяц).


Соит отметить, что самые низкие зарплаты оказались у производителей одежды – 14 624 рубля (+18,5% и +2,3%), производителей кожи – 15 801 рубль (– 12,7% и +56,4), полиграфистов и копировальщиков – 17 957 рублей (+10,6% и – 11,7%), а также работников гостиниц и общепита – 24 646 рублей (+18,1% и +2,9%).

Да!
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