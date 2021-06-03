Статистики выявили снижение рождаемости в Кузбассе

Согласно данным Новосибирскстата за январь-март 2021 года уровень рождаемости в регионах Сибири значительно снизился. В округе общий показатель в округе снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. За первые три месяца года в СФО на свет появилось 40,7 тыс. младенцев.



Отмечается, что рождаемость в Туве увеличилась на 16,5%, а в Хакасии — на 3,8%. Чо касается Республике Алтай, то наблюдается снижение показателя на 8%, на 3,6% — в Алтайском крае, на 2,4% — в Иркутской области и на 0,7% — в Кемеровской области.