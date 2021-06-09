Статистики выявили почти тысячу пострадавших и 30 погибших на производстве человек за год в Кузбассе

В общей сложности за 2020 год в Кемеровской области на производстве травмировались 970 человек, из них 702 – мужчины, 268 – женщины. Ранения оказались несовместимы с жизнью в 30 случаях, заявлено в свежих данных Кемеровостата.

Отмечается, что 493 работников были обнаружены профессиональные заболевания, а по итогам подсчетов самым опасным видом деятельности статистический орган признал добычу полезных ископаемых (287 пострадавших, из них 16 погибших), обрабатывающее производство (270 пострадавших и две смерти). В сфере транспортировки и хранения травмировались 120 человек (четверо погибли), в сфере здравоохранения и соцуслуг – 109 пострадавших (две смерти). В сфере обеспечения энергией поранились 60 работников (трое умерли), а в строительстве зафиксировано 49 случаев ранений (одна смерть).

Если сравнивать с показателем 2019 года, то общее количество пострадавших было 968 (42 смерти), в 2018-м – 1 011 (30).