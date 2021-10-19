Статистики сообщили о снижении цен на продукты в Кузбассе за месяц

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Снижение индекса потребительских цен на продовольственные товары произошло в Кемеровской области за август, о чем заявили эксперты.

По информации Новосибирскстата, за август в восьми регионах СФО стоимость продуктов снизилась. При этом значительное удешевление произошло в Кузбассе. Отмечается, в Кемеровской области продукты стали дешевле на 0,7% по отношению к июлю, а, например, в Красноярском крае — на 0,9%. В среднем по Сибири стоимость потребительской корзины составляет 4 956 рублей.


Однако если сравнивать индекс потребительских цен в августе 2021 и 2020 года, то по СФО наблюдается подорожание продуктов питания. В частности в Кузбассе на 7,2% за год выросли цены.

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