Статистики сообщили о снижении цен на продукты в Кузбассе за месяц

По информации Новосибирскстата, за август в восьми регионах СФО стоимость продуктов снизилась. При этом значительное удешевление произошло в Кузбассе. Отмечается, в Кемеровской области продукты стали дешевле на 0,7% по отношению к июлю, а, например, в Красноярском крае — на 0,9%. В среднем по Сибири стоимость потребительской корзины составляет 4 956 рублей.

Однако если сравнивать индекс потребительских цен в августе 2021 и 2020 года, то по СФО наблюдается подорожание продуктов питания. В частности в Кузбассе на 7,2% за год выросли цены.