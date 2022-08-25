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Статистики сообщили о росте цен на сахар в Кузбассе

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Сахар и свинина подорожали в Кемеровской области за неделю.

Согласно актуальной информации специалистов Кемеровостата, за прошедшие семь дней в регионе подорожал ряд продуктов питания. Так, сахар прибавил в цене 2,8%, а бескостная свинина подорожала на 2,4%. На 1,3% больше начали стоить сычужные сыры и вареная колбаса. Что касается непродовольственных товаров, то цена поднялась на мыло (+2,1%) и спички (+1,8%).


Подешевели за неделю огурцы (-13,1%), картофель (-12,8%), морковь (-9,8%), яблоки (-7%) и репчатый лук (-6,6%). Меньше начали стоить противовоспалительные таблетки (-4,3%), смартфоны (-3,3%), телевизоры (-3,2%) и женские прокладки (-2,4%).


Цена за литр АИ-92 составила около 44,73 рубля, АИ-95 – 48,51 рубля, АИ-98 – 57,97 рубля (+0,2%), дизеля – 55,63 рубля (+0,1%).

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