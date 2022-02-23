Статистики рассказали о сферах деятельности мужчин в Кузбассе

Согласно информации Кемеровостата, на начало 2021 года в Кузбассе жили 1,2 млн мужчин, которые составляли 46% всего населения региона. Среднестатистическому кузбассовцу 37 лет, он женат и живет в городе. У каждого третьего есть высшее образование, у 49% – среднее профессиональное.

Мужчины от 15 лет и старше составляют 52% работающего населения области. Каждый пятый занят в сфере добычи полезных ископаемых, 16% работают в транспортных предприятиях, 13% – в обрабатывающих производствах и 8% – в строительстве. Более 160 000 из 620 000 работающих мужчин трудятся во вредных и опасных условиях труда, при этом 43% – на предприятиях угледобычи.

При этом 5% работающих мужчин занимают руководящие должности, 10% являются специалистами высшего уровня квалификации, 9% – среднего. Большая часть – 58%– занимают должности квалифицированных рабочих и операторов производственных установок и машин, сообщается в актуальных данных Кемеровостата.

Также более 200 000 кузбассовцев занимаются производством продуктов сельского хозяйства, рыболовства, охоты и собирательства.