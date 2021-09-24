Статистики отследили изменение цен на продукты в Кузбассе за пять лет

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Кемеровостат опубликовал статистику об изменении стоимости продуктов на территории Кемеровской области за последние пять лет.

Из данных статистического органа следует, что в период с 2016 по 2021 год цены на продукты в Кузбассе значительно изменились.


Так, если бутылка подсолнечного масла в 2016 году стоила 110,77 рубля, то через два года, в мае 2018, года цена спала до 89,99 рубля, а в августе 2019-го снизилась до 89,7. При этом в апреле 2021 года стоимость на товар достигла своего пика – 133 рублей. В августе 2021 года она составила 132,53 рубля.


Что касается сахара, то если пять лет назад за килограмм покупатель мог отдать 58,61 рубль, то в августе 2017 года сахар-песок подешевел до 50,19 рубля, а в феврале 2018 года и вовсе достиг минимума 36,64 рубля. Однако в январе 2019 ценник существенно возрос до 49,23 рублей, но уже через год – в феврале 2020 года – опять спал до 32,31 рубля. В настоящий момент на август 2021 года цена составила 52,59 рубля.


Аналогичная ситуация и с яйцами. Самый низкий ценник был зафиксирован в августе 2018 года – 41,04 рубля, а самый высокий – в апреле 2021 года (83,07). В августе 2021 года стоимость за упаковку составила 56,73 рубля.

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