Статистики назвали самые популярные виды спорта в Кузбассе

Спортивная одежда для тех, кто проявит желание заниматься спортом в Кузбассе, будет стоить несколько тысяч рублей. Точные суммы рассчитали специалисты, основываясь на данных цен за минувший апрель 2021 года.

– Для тех, кто решил заняться спортом уже сейчас, стоимость экипировки (спортивный костюм и кроссовки с верхом из искусственной кожи) составит в среднем 5840 рублей. Из натуральной кожи <...> – 8931 рубля, – рассказали в Кемеровостате.

Также приведена статистика по спортсменам. В общей сложности в 2019 году в секциях и группах занимались 594 105 человек.Самыми популярными видами спорта оказались плавание (10%), на втором месте – футбол (7,1%), третьем – волейбол (6,9%).