Статистики назвали самые популярные виды спорта в Кузбассе

0
Фото:  

Эксперты подсчитали количество людей в Кемеровской области, которые занимаются спортом и выяснили, каким секциям отдают предпочтение местные жители.

Спортивная одежда для тех, кто проявит желание заниматься спортом в Кузбассе, будет стоить несколько тысяч рублей. Точные суммы рассчитали специалисты, основываясь на данных цен за минувший апрель 2021 года.

– Для тех, кто решил заняться спортом уже сейчас, стоимость экипировки (спортивный костюм и кроссовки с верхом из искусственной кожи) составит в среднем 5840 рублей. Из натуральной кожи <...> – 8931 рубля, – рассказали в Кемеровостате.

Также приведена статистика по спортсменам. В общей сложности в 2019 году в секциях и группах занимались 594 105 человек.Самыми популярными видами спорта оказались плавание (10%), на втором месте – футбол (7,1%), третьем – волейбол (6,9%).

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25793

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined