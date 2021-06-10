Кемеровостат опубликовал статистику старшего поколения. Выяснилось, что население Кузбасса немного "постарело".
— На фоне снижения уровня смертности по сравнению с тем, что был более полувека назад, увеличения продолжительности жизни росла и численность пожилых людей, достигнув максимального значения к началу 2021 года — 60-летний рубеж перешло многочисленное послевоенное поколение рожденных в 1950-е годы. На начало 2021 года в Кузбассе насчитывалось 610 00 человек в возрасте 60 лет и более — это 23,2% общей численности населения, — заявили статистики
По признаку пола среди пожилых людей доминируют женщины: все переписи прошлых лет зафиксировали их двукратное численное превосходство. Кроме того, увеличился и уровень занятости пожилых людей, трудиться после выхода на пенсию продолжили как женщины, так и мужчины.
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