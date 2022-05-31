Статистики: количество курящих женщин увеличилось в Кузбассе

Сегодня, 31 мая, отмечается Всемирный день без табака. В связи с этим Кемеровостат опубликовал актуальные данные о курящем и некурящем населении Кузбасса.

Статистики сообщают, что в 2021 году количество некурящих мужчин в регионе незначительно увеличилось (56,6% против 56,5% в 2020 году), а вот число женщин, не употребляющих курительные изделия, снизилось. Так, в 2020 году доля некурящих жительниц Кемеровской области составляла 89,2% , а вот в 2021 году сократилась до 87,8%, следует из статистики.

При этом доля некурящих граждан в Кузбассе оказалась ниже, чем в целом по стране: среди мужчин по этому показателю область находится на 71 месте в России, а среди женщин – на 57.