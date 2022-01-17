Статистика смерти из-за COVID-19 побила рекорд в Кузбассе

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Кузбасские власти сообщили о новых случаях смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Стоит отметить, что такое число погибших – это антирекорд как минимум за последние пол года.

По данным на понедельник, 17 января, сразу восемь человек из шахтерского края с COVID-19 скончались в медицинских учреждениях региона.

У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии почек. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы, сахарного диабета, ожирения. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической обструктивной болезни лёгких, патологии желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Она проживала в Кемеровском муниципальном округе.
У женщины 1970 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.
У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической болезни почек. Он проживал в Краснобродском.
У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Междуреченске, – следует из текста сообщения.

Сегодня суточный прирост больных коронавирусом в Кузбассе составил 274 граждан. Лечение продолжают получать 5 986 местных жителей, под наблюдением медиков находятся 5 050 человека. В общей сложности за все время пандемии на территории Кемеровской области после заражения китайским вирусом погибли 1 798.

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