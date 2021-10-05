Старший инспектор кузбасского лесничества больше года способствовал незаконной вырубке леса

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Незаконная вырубка деревьев на протяжении почти двух лет происходила из-за попустительства старшего инспектора территориального отдела лесничества Кузбасса.

Согласно материалам следствия, в начале 2018 года 41-летний инспектор одного из лесничеств Кемеровской области договорился о взятке с местным жителем, занимавшимся заготовкой древесины. Мужчины пришли к соглашению, что за оплату инспектор не будет принимать меры по прекращению незаконной деятельности. В итоге, с февраля 2018 по декабрь 2019 года, злоумышленник получил взятку общей суммой в 338 тысяч рублей.


В отношении инспектора было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в крупном размере". Обвиняемый не сотрудничал со следствием и не признал свою вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Отмечается, что в счет возмещения ущерба на недвижимость злоумышленника был наложен арест. Сейчас дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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