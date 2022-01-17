Старейшая молочная кухня Кузбасса возобновила свою работу

В начале января текущего года старейшее предприятие Кемеровской области приостановило свою работу в связи с отсутствием субсидии. Данное известие получило крайне негативный отклик от жителей города.

Благодаря поддержке Министерства здравоохранения и предпринимателям учреждение удалось сохранить .

— Совместно с неравнодушными предпринимателями принято решение о возобновлении работы Молочной кухни, сохранении ассортимента продукции, подписании договоров с поставщиками натурального молока, — поделился новоиспеченный мэр Прокопьевска Максим Шкарабейников в своем Instagram-аккаунте.

Публикация собрала положительные комментарии прокопчан.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала о назначении нового мэра Прокопьевска после скандала с банкетом.