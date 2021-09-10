Станция скорой помощи в Новокузнецке получила 150 тысяч рублей штрафа

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Суд оштрафовал новокузнецкую станцию скорой помощи из-за приехавшего с медиками на вызов санитара.

По информации Центрального районного суда Новокузнецка, местный житель с гипертонией вызвал скорую, поскольку ему стало плохо. Однако к нему приехала бригада в составе фельдшера, водителя и санитара.

– Согласно нормам, присутствие санитара в бригаде не предусмотрено. Она состоит либо из двух фельдшеров и водителя, либо из фельдшера, медсестры, водителя, – цитирует "ФедералПресс" материалы дела.

Новокузнечанин посчитал, что ему некачественно оказали помощь, и подал жалобу в Росздравнадзор. В результате дело дошло до суда.


В ходе заседания представитель станции объяснил, что неукомплектованность скорой помощи связана с нехваткой кадров, однако суд посчитал необходимым привлечь станцию к ответственности и оштрафовал.

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