Стаи ворон создали проблемы новокузнечанам

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Стаи пернатых лишили спокойствия жителей южной столицы Кузбасса.

О проблеме сообщили новокузнечане, живущие в одном из домов по улице Ермака в Центральном районе. По словам горожан, близ их жилищ произрастали деревья, ставшие пристанищем для множества ворон. Птицы создавали шум, который мешал кузбассовцам спать. Позднее большую часть растений ликвидировали, однако проблема не исчезла.

‒ Вороны так же продолжают будить в 5 утра, сидя на последнем оставшемся дереве, ‒ посетовали новокузнечане на платформе "Кузбасс-Онлайн".

Администраторы портала в ответ посоветовали горожанам инициировать собрание собственников и вынести на обсуждение решение о спиле дерева.

‒ Определить финансовые источники на данный вид услуги. Передать протокол общего собрания в обслуживающую управляющую компанию для выполнения работ, ‒ подчеркнули специалисты.

Некоторые новокузнечане отметили, что ликвидация дерева вряд ли поможет, так как птицы могут переселиться на крышу дома и начать не только кричать, но и топать.

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