Стаи бездомных собак терроризируют кемеровчан

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Фото:  

Жительница города Кемерово пожаловалась на бродячих собак в одном из районов города.

Кемеровчанка пожаловать на свору собак в Центральном районе Кемерова в одном из местных сообществ "ВКонтакте". Как рассказала горожанка, беспризорные животные бегают около кинотеатра "Юбилейный".

- Бегает большая свора собак, больше 10, (на фото не все). Вроде спокойно мимо них прошли, но кто знает, что там в их собачьих головах? Будьте осторожны, - рассказала женщина.

На опубликованной фотографии видно, что собаки сбились в стаю. Однако не все комментаторы разделяют опасения женщины.

- У них в голове-где найти пожрать и теплое место, а не на кого бы броситься! - поделился мнением один из комментаторов.

Ранее стая собак с чипами покусала девочку за лицо в Киселевске. Ребенка с укусами доставили в больницу.

Фото:  
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