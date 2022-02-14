Жители Кузбасса посетили концерт известной группы "Воровайки" в пгт Промышленной, выступающей в жанре русского шансона.
После выступления музыканты начали раздавать автографы и на этом фоне началась драка, фрагменты которой попали в Сеть.
– <...> вроде как не поделили очередь за автографами, – поделился автор видео.
Пост собрал множество комментариев по этому инциденту.
– "Стадо деревенское ", "Пришли на концерт и показывают свой концерт", – написали подписчики.
Сообщается, что концерт прошел в одном из местных баров в рамках тура по Сибири.
Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс
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