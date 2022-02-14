Жители Кузбасса посетили концерт известной группы "Воровайки" в пгт Промышленной, выступающей в жанре русского шансона.

После выступления музыканты начали раздавать автографы и на этом фоне началась драка, фрагменты которой попали в Сеть.

– <...> вроде как не поделили очередь за автографами, – поделился автор видео.

Пост собрал множество комментариев по этому инциденту.

– "Стадо деревенское ", "Пришли на концерт и показывают свой концерт", – написали подписчики.

Сообщается, что концерт прошел в одном из местных баров в рамках тура по Сибири.