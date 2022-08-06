В Сети мэр столицы Кузбасса Илья Середюк сказал, что в стадионе "Горняк" в Кедровке пройдет масштабная трансформация: там появится новый спорткомплекс из пяти локаций, а также "умной площадкой".

— Сейчас строители завершают первый, самый трудоемкий и ответственный этап — подготовку основания. Кроме того, на стадионе заменим трибуны и обустроим еще четыре спортплощадки. Существующую баскетбольную обновим, появятся новая волейбольная площадка, а также две воркаут-зоны с тренажерами для детей и взрослых, — уточнил он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на каждом спортивном снаряде будет размещен QR-код, ведущий на инструкцию по тренировке. Подобных "умных" площадок в Кузбассе появятся всего две — в Кемерове и Белове.