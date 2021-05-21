Сроки завершения работ над дорогой в объезд Кемерова были скорректированы властями

Известно, что дорога в объезд Кемерова будет состоять из четырех полос, также в ходе ее строительства будет возведен новый мост через Томь. Общая протяженность трассы составит 47,6 километра.

Ранее же сообщалось, что работы над объектом будут завершены раньше 2024 года, однако, как стало известно накануне, сроки открытия дороги были скорректированы. Теперь планируется, что воспользоваться ей смогут в 2025 году.

Финансируется проект по строительству дороги части из федерального бюджета – государство заплатит за нее 21,2 миллиарда рублей. Общая стоимость работ составляет 43 миллиарда рублей.

Помимо того, министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев отметил, что Кемерово сейчас является единственным областным центром в СФО, который не имеет объездной дороги. По его же словам, весь транзитный транспорт, передвигающийся по трассе Р-255 «Сибирь», проходит по улицам города. Интенсивность движения при этом составляет 15 тысяч автомобилей в сутки. Уточняется, что 46% из общего потока – большегрузы. Подобное положение дел, как отмечают власти, негативно сказывается на экологии города, часто становится причиной пробок и повышает износ состояния дорожного полотна.