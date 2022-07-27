Сроки ремонта кемеровского аэродрома
изменились после резкого скачка цен

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Сроки ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП) в кемеровском аэропорту были изменены. Властям пришлось отодвинуть завершение реконструкции на более поздний срок из-за резкого увеличения цен.

Как оказалось, на изменение сроков завершения ремонта ВПП в аэрогавани "Алексей Леонов" повлиял рост цен. Министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан уточнил, что из-за увеличения затрат открытие аэродрома было отложено на более поздний срок.

– Это была одна стоимость взлетно-посадочной полосы, то сейчас она выросла в разы. Поэтому нам уже повторно нужно обращаться, чтобы мы могли этот вопрос довести до конца, – прокомментировал он в ходе онлайн-эфира в соцсетях.

Речь идет о федеральном финансировании, которого упорно добиваются региональные власти. Со слов Рубана, в ближайшие дни Главгосэкспертиза даст заключение на всю документацию по реконструкции полосы. Кроме того, уже в этом году должно поступить финансирование работ, хотя и не в полном объеме. Теперь власти надеются закончить реконструкцию объекта хотя бы до конца 2022 года.

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