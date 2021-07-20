Сроки приема Московской площади властями Кемерова сдвинулись из-за разногласий по проекту объекта

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Открытие для массового посещения новой площадки, обустроенной в кузбасской столице для проведения общественных мероприятий, затянулось в связи с решением местных властей не принимать объект из-за недочетов.

Как стало известно VSE42.Ru от источника, знакомого с ситуацией, итоговый вариант проекта Московской площади вызвал претензии у кемеровской администрации. Тем не менее, строительство объекта уже завершено. Однако работы на площади еще ведутся. Сейчас специалисты занимаются настройкой системы безопасности общественного пространства.


О том, что именно стало причиной вызванных у мэрии разногласий не сообщается.


Несмотря на то, что сейчас массовый доступ к Московской площади закрыт, ранее кемеровчане уже смогли оценить ее на праздновании 300-летие Кузбасса. Торжества по случаю юбилея проводились на новом общественном пространстве региональной столицы.

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