Сроки открытия нового катка на главной площади Новокузнецка появились в Сети

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Жители южной столицы Кузбасса в скором времени смогут протестировать новый каток на главной площади города.

Информация о заливке катка на площади Общественных мероприятий в Центральном районе Новокузнецка появилась в сообществе во "ВКонтакте". Автор в тексте публикации указал, что, по словам рабочих, сроки открытия площадки будут зависеть от погоды. Однако они не исключили, что всех желающих прокатиться на коньках на лед смогут запустить до 10 декабря.


В комментариях под постом жители неоднозначно отреагировали на новость. Некоторые подписчики паблика выразили мнение, что из года в год их не устраивает маленькая площадь катка и низкое качество льда, из-за чего посещать место для зимних развлечений у горожан нет никакого желания. Также новокузнечан не устроила цена за вход на общественный лед.

Да!
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