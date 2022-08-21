По словам новокузнечанина, он заметил йогурты с истекшим сроком годности в сетевом магазине, расположенном на улице Ленина. Горожанин сообщил, что на упаковке якобы были исправлены сроки годности, а сами продукты предлагались покупателям по сниженной цене.

– Случайно посмотрел на сроки и увидел, что сроки совершенно топорным способом изменены, по всей видимости гелиевой ручкой. Выходит, фактически йогурт на фото "скончался" 09.07.22 и 22.07.22. Но, простите, на дворе было 15 августа! – посетовал кузбассовец.

Новокузнечанин заявил, что сообщил о проблеме директору магазина, которая пообещала убрать товар, при этом якобы обвинив покупателей в излишней придирчивости. Однако позднее, по словам горожанина, он зашел в торговую точку за продуктами и вновь обнаружил просроченный йогурт на продаже. Более того, мужчина отметил, что столкнулся с угрозами со стороны работника магазина.

– На кассе меня сфотографировала и напоследок, уже на улице, угрожала своим братом и в окончании всего этого сказала, чтобы я больше к магазину не приближался, иначе у меня будут большие проблемы, – рассказал новокузнечанин.

Комментаторы возмутились поведением администрации магазина и посоветовали горожанину обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.